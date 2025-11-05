Directory Aziendale
Snap
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Vendite

  • Tutti gli stipendi Vendite

  • United Kingdom

Snap Vendite Stipendi a United Kingdom

Il pacchetto di retribuzione Vendite in United Kingdom mediano presso Snap ammonta a £110K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£76.7K
Livello
L4
Base
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Snap?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANNO 1

33%

ANNO 2

13%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)

  • 13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Vendite stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Account Executive

Account Manager

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Snap in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £202,156. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Snap per il ruolo Vendite in United Kingdom è £76,718.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Snap

Aziende Correlate

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse