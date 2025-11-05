Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • Greater London Area

Snap Manager di Prodotto Stipendi a Greater London Area

La retribuzione Manager di Prodotto in Greater London Area presso Snap varia da £171K per year per L4 a £325K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Greater London Area mediano year ammonta a £189K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANNO 1

33%

ANNO 2

13%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)

  • 13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Snap in Greater London Area raggiunge una retribuzione totale annua di £389,467. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Snap per il ruolo Manager di Prodotto in Greater London Area è £203,428.

