  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • Greater Los Angeles Area

Snap Manager di Prodotto Stipendi a Greater Los Angeles Area

La retribuzione Manager di Prodotto in Greater Los Angeles Area presso Snap varia da $240K per year per L3 a $915K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $426K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANNO 1

33%

ANNO 2

13%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)

  • 13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Snap in Greater Los Angeles Area raggiunge una retribuzione totale annua di $915,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Snap per il ruolo Manager di Prodotto in Greater Los Angeles Area è $400,000.

