Directory Aziendale
Snap
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Dati

  • Tutti gli stipendi Analista di Dati

  • Greater Los Angeles Area

Snap Analista di Dati Stipendi a Greater Los Angeles Area

La retribuzione totale Analista di Dati media in Greater Los Angeles Area presso Snap varia da $130K a $190K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Retribuzione Totale Media

$150K - $171K
United States
Range Comune
Range Possibile
$130K$150K$171K$190K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Analista di Dati inviis presso Snap per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ANNO 1

33%

ANNO 2

13%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)

  • 13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Dati stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Snap in Greater Los Angeles Area raggiunge una retribuzione totale annua di $189,980. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Snap per il ruolo Analista di Dati in Greater Los Angeles Area è $130,410.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Snap

Aziende Correlate

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse