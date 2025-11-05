La retribuzione Ingegnere del Software in Pittsburgh Area presso Smith+Nephew ammonta a $126K per year per Software Engineer 2. Il pacchetto di retribuzione in Pittsburgh Area mediano year ammonta a $125K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Smith+Nephew. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
