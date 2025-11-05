Directory Aziendale
SmartThings Ingegnere del Software Stipendi a Minneapolis-St. Paul Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Minneapolis-St. Paul Area presso SmartThings varia da $109K per year per Software Engineer a $192K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Minneapolis-St. Paul Area mediano year ammonta a $151K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SmartThings. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area raggiunge una retribuzione totale annua di $245,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SmartThings per il ruolo Ingegnere del Software in Minneapolis-St. Paul Area è $150,000.

