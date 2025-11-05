La retribuzione Ingegnere del Software in Minneapolis-St. Paul Area presso SmartThings varia da $109K per year per Software Engineer a $192K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Minneapolis-St. Paul Area mediano year ammonta a $151K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SmartThings. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
