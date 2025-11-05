Directory Aziendale
Smartsheet
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Manager di Ingegneria del Software Stipendi a Greater Seattle Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Seattle Area mediano presso Smartsheet ammonta a $365K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Smartsheet. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Totale annuo
$365K
Livello
L6
Base
$210K
Stock (/yr)
$120K
Bonus
$35K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
21 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Smartsheet?
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Smartsheet, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Smartsheet, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (8.50% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Smartsheet in Greater Seattle Area raggiunge una retribuzione totale annua di $468,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Smartsheet per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Greater Seattle Area è $350,000.

