Directory Aziendale
Slalom Build
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Architetto delle Soluzioni Stipendi a Greater Chicago Area

Il pacchetto di retribuzione Architetto delle Soluzioni in Greater Chicago Area mediano presso Slalom Build ammonta a $147K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Slalom Build. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Totale annuo
$147K
Livello
L4
Base
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto delle Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Slalom Build in Greater Chicago Area raggiunge una retribuzione totale annua di $189,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Slalom Build per il ruolo Architetto delle Soluzioni in Greater Chicago Area è $160,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Slalom Build

Aziende Correlate

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse