La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Toronto Area presso Slalom Build varia da CA$98.9K per year per Engineer a CA$129K per year per Senior Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$108K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Slalom Build. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
