Slalom Build
Slalom Build Ingegnere del Software Stipendi a Greater Toronto Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Toronto Area presso Slalom Build varia da CA$98.9K per year per Engineer a CA$129K per year per Senior Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$108K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Slalom Build. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Engineer
(Livello Base)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ultimi invii di stipendi
Quali sono i livelli di carriera presso Slalom Build?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Slalom Build in Greater Toronto Area raggiunge una retribuzione totale annua di CA$128,634. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Slalom Build per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Toronto Area è CA$104,146.

