La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso Slalom Build varia da CA$101K per year per Engineer a CA$139K per year per Architect. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$109K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Slalom Build. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
