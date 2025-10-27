Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Israel mediano presso Skai ammonta a ₪334K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Skai. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totale annuo
₪334K
Livello
L3
Base
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Skai?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Skai in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪509,197. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Skai per il ruolo Ingegnere del Software in Israel è ₪380,236.

