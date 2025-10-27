Directory Aziendale
SIX
SIX Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Switzerland mediano presso SIX ammonta a CHF 117K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SIX. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totale annuo
CHF 117K
Livello
Software Engineer
Base
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SIX?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SIX in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 146,006. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SIX per il ruolo Ingegnere del Software in Switzerland è CHF 118,656.

