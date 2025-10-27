Directory Aziendale
SIX
  Stipendi
  Analista di Cybersecurity

  • Tutti gli stipendi Analista di Cybersecurity

SIX Analista di Cybersecurity Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Cybersecurity mediano presso SIX ammonta a CHF 85.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SIX. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totale annuo
CHF 85.2K
Livello
hidden
Base
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Ultimi invii di stipendi
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in SIX raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 136,143. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SIX per il ruolo Analista di Cybersecurity è CHF 85,193.

