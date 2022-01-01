Similarweb Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Similarweb varia da $65,553 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $204,000 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Similarweb. Ultimo aggiornamento: 9/2/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $111K

Ingegnere di Dati

Data Scientist
Median $112K
Manager di Prodotto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista di Dati
Median $65.6K
Manager di Ingegneria del Software
Median $133K
Analista di Business
$76.1K
Graphic Designer
$96K
Consulente di Management
$204K
Marketing
$77K
Designer di Prodotto
$201K
Vendite
$96.1K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Similarweb è Consulente di Management at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $204,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Similarweb è $100,412.

