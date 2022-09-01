Directory Aziendale
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies Stipendi

Lo stipendio di SilverSun Technologies varia da $65,557 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $72,617 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di SilverSun Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/2/2025

$160K

Data Scientist
$67.2K
Ingegnere del Software
$65.6K
Architetto di Soluzioni
$72.6K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in SilverSun Technologies è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $72,617. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SilverSun Technologies è $67,204.

