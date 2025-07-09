Directory delle Aziende
Signode
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Signode Stipendi

L'intervallo di stipendi di Signode va da $14,262 in compensazione totale all'anno per un Analista di Cybersicurezza all'estremità inferiore a $119,207 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Signode. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Contabile
$56.8K
Analista di Cybersicurezza
$14.3K
Architetto di Soluzioni
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

El rol més ben pagat informat a Signode és Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $119,207. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Signode és de $56,769.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Signode

Aziende correlate

  • SoFi
  • Coinbase
  • Spotify
  • PayPal
  • Snap
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse