Sigmoid
Sigmoid Stipendi

L'intervallo di stipendi di Sigmoid va da $22,403 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $70,369 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sigmoid. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $22.4K

Ingegnere di Dati

Data Scientist
Median $38.9K
Analista di Dati
$23K

Responsabile Data Science
$65.1K
Responsabile Ingegneria Software
$70.4K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

