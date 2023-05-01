Sight Machine Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Sight Machine va da $137,685 in compensazione totale all'anno per un Architetto di Soluzioni all'estremità inferiore a $205,800 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sight Machine. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
$184K
Responsabile Ingegneria Software
$206K
Architetto di Soluzioni
$138K

FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Sight Machine é Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $205,800. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sight Machine é $183,600.

Altre risorse