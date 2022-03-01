Shopmonkey Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Shopmonkey varia da $120,600 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $299,088 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shopmonkey. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Operazioni di Business
$176K
Designer di Prodotto
$121K
Vendite
$141K

Ingegnere del Software
$145K
Manager di Ingegneria del Software
$299K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shopmonkey è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $299,088. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shopmonkey è $145,270.

