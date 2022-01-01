Directory Aziendale
Shopify
Shopify Stipendi

Lo stipendio di Shopify varia da $40,655 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $367,054 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shopify. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Data Scientist
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Manager di Prodotto
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Designer di Prodotto
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Designer

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manager di Ingegneria del Software
L7 $264K
L8 $367K
Servizio Clienti
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manager di Data Science
L7 $221K
L8 $279K
Analista Finanziario
L5 $90.4K
L6 $121K
Analista di Business
Median $97.9K
Ingegnere di Vendita
Median $151K
Operazioni di Business
Median $350K
Operazioni di Marketing
Median $102K
Recruiter
Median $130K
Architetto di Soluzioni
Median $105K

Data Architect

Architetto Sicurezza Cloud

Manager di Operazioni di Business
Median $106K
Risorse Umane
Median $90K
Vendite
Median $87.4K
Manager di Programma Tecnico
Median $276K
Technical Writer
Median $66.7K
Sviluppo Business
Median $326K
Manager di Design di Prodotto
Median $315K
Manager di Programma
Median $150K
Analista di Cybersecurity
Median $109K
Contabile
$89.6K
Assistente Amministrativo
$41K
Chief of Staff
$109K
Copywriter
$52.6K
Analista di Dati
$164K
Graphic Designer
$149K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$104K
Consulente di Management
$241K
Manager di Progetto
$69.6K
UX Researcher
Median $100K
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Shopify, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (8.25% trimestrale)

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In Shopify, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Shopify, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (8.25% trimestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (8.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shopify è Manager di Ingegneria del Software at the L8 level con una retribuzione totale annua di $367,054. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shopify è $115,356.

