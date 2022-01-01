Shopee Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Shopee varia da $13,594 in retribuzione totale all'anno per un Sviluppo Business nella fascia bassa fino a $231,746 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shopee. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere AI

Manager di Prodotto
Median $74.9K
Analista di Dati
Median $57K

Analista di Business
Median $75.8K
Sviluppo Business
Median $13.6K
Data Scientist
Median $91.2K
Designer di Prodotto
Median $49.1K
Manager di Programma Tecnico
Median $74.8K

Manager di Progetto Tecnico

Risorse Umane
Median $54.8K
Analista Finanziario
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Manager di Progetto
Median $38.7K
Recruiter
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contabile
$49.8K
Operazioni di Business
$46.9K
Manager di Operazioni di Business
$44.7K
Ingegnere Geologo
$174K
Graphic Designer
$71.2K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$44.2K
Legale
$98K
Vendite
$41.3K
Manager di Ingegneria del Software
$225K
UX Researcher
$102K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Shopee, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shopee è Ingegnere del Software at the Senior Expert Software Engineer level con una retribuzione totale annua di $231,746. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shopee è $70,340.

