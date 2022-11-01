Directory Aziendale
ShopBack
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

ShopBack Stipendi

Lo stipendio di ShopBack varia da $15,900 in retribuzione totale all'anno per un UX Researcher nella fascia bassa fino a $388,746 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ShopBack. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $54.4K
Manager di Prodotto
Median $120K
Analista di Business
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Sviluppo Business
$50.7K
Marketing
$49K
Designer di Prodotto
$74.4K
Manager di Ingegneria del Software
$389K
UX Researcher
$15.9K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

5%

ANNO 1

25%

ANNO 2

70%

ANNO 3

In ShopBack, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 5% matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 70% matura nel 3rd-ANNO (70.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ShopBack è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $388,746. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ShopBack è $52,503.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ShopBack

Aziende Correlate

  • Dropbox
  • PayPal
  • Intuit
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse