Shipwell Stipendi

Lo stipendio di Shipwell varia da $96,900 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $201,000 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shipwell. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $115K

Ingegnere Software Backend

Customer Success
$102K
Manager di Data Science
$201K

Designer di Prodotto
$96.9K
Manager di Ingegneria del Software
$161K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shipwell è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shipwell è $115,000.

