Shippo Stipendi

Lo stipendio di Shippo varia da $94,525 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter nella fascia bassa fino a $326,360 per un Operazioni di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shippo. Ultimo aggiornamento: 9/18/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $180K

Ingegnere Software Backend

Manager di Ingegneria del Software
Median $220K
Operazioni di Business
$326K

Manager di Operazioni di Business
$198K
Legale
$171K
Designer di Prodotto
$196K
Manager di Prodotto
$196K
Recruiter
$94.5K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Shippo, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shippo è Operazioni di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $326,360. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shippo è $196,015.

