Directory Aziendale
Shift5
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Shift5 Stipendi

Lo stipendio di Shift5 varia da $175,272 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $335,921 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shift5. Ultimo aggiornamento: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vendite
$336K
Ingegnere del Software
$175K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shift5 è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $335,921. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shift5 è $255,597.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Shift5

Aziende Correlate

  • DoorDash
  • Snap
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shift5/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.