Shift Technology
Shift Technology Stipendi

Lo stipendio di Shift Technology varia da $71,029 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software in France nella fascia bassa fino a $103,015 per un Data Scientist in Canada nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shift Technology. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $71K
Data Scientist
Median $103K
Manager di Data Science
$101K

Recruiter
$74.8K
Manager di Ingegneria del Software
$77.4K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shift Technology è Data Scientist con una retribuzione totale annua di $103,015. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shift Technology è $77,397.

