Shield AI Stipendi

Lo stipendio di Shield AI varia da $100,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Hardware nella fascia bassa fino a $391,950 per un Manager di Operazioni di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Shield AI. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Ingegnere Hardware
Median $100K
Manager di Ingegneria del Software
Median $289K

Ingegnere Aerospaziale
$166K
Manager di Operazioni di Business
$392K
Sviluppo Business
$130K
Data Scientist
$382K
Ingegnere Meccanico
$105K
Manager di Prodotto
$182K
Recruiter
$161K
Manager di Programma Tecnico
$182K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Shield AI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Shield AI è Manager di Operazioni di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $391,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Shield AI è $165,408.

