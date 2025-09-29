Directory Aziendale
Servus Credit Union
Servus Credit Union Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Canada mediano presso Servus Credit Union ammonta a CA$152K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Servus Credit Union. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
Totale annuo
CA$152K
Livello
L3
Base
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.3K
Anni in azienda
10 Anni
Anni esp
13 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Servus Credit Union?

CA$226K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Servus Credit Union in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$207,329. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Servus Credit Union per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$152,349.

