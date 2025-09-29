Directory Aziendale
Servify
Servify Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Servify ammonta a ₹14.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Servify. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Servify
Android Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹14.5K
Livello
L2
Base
₹14.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Servify?

₹160K

Stipendi di Stage

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Servify in India sits at a yearly total compensation of ₹17,003. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servify for the Ingegnere del Software role in India is ₹14,420.

