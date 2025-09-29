Directory Aziendale
ServiceTitan
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Total Rewards

  • Tutti gli stipendi Total Rewards

ServiceTitan Total Rewards Stipendi

La retribuzione totale Total Rewards media in United States presso ServiceTitan varia da $179K a $244K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ServiceTitan. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

$192K - $231K
United States
Range Comune
Range Possibile
$179K$192K$231K$244K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Total Rewards inviis presso ServiceTitan per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In ServiceTitan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Total Rewards stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Total Rewards in ServiceTitan in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $244,122. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ServiceTitan per il ruolo Total Rewards in United States è $178,883.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ServiceTitan

Aziende Correlate

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse