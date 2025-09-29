La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso ServiceTitan varia da $247K per year per Senior Software Engineer I a $200K per year per Senior Software Engineer II. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $226K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ServiceTitan. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In ServiceTitan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
