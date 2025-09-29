Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Programma media in United States presso ServiceTitan varia da $174K a $238K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ServiceTitan. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

$187K - $226K
United States
Range Comune
Range Possibile
$174K$187K$226K$238K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In ServiceTitan, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Manager di Programma en ServiceTitan in United States está en una compensación total anual de $238,090. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceTitan para el puesto de Manager di Programma in United States es $174,463.

