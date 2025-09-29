Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Operazioni di Business mediano presso ServiceNow ammonta a $439K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ServiceNow. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Totale annuo
$439K
Livello
IC5
Base
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
18 Anni
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ServiceNow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ServiceNow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In ServiceNow, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Manager di Operazioni di Business na ServiceNow é uma remuneração total anual de $517,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ServiceNow para a função de Manager di Operazioni di Business é $386,500.

Altre Risorse