Service NSW
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Service NSW Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Australia mediano presso Service NSW ammonta a A$135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Service NSW. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Totale annuo
A$135K
Livello
Senior
Base
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Service NSW?

A$249K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Service NSW in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$157,556. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Service NSW per il ruolo Ingegnere del Software in Australia è A$124,050.

Altre Risorse