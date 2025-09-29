Directory Aziendale
Service Management Group
Service Management Group Risorse Umane Stipendi

La retribuzione totale Risorse Umane media in United Arab Emirates presso Service Management Group varia da AED 54.9K a AED 76.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Service Management Group. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Range Comune
Range Possibile
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Range Comune
Range Possibile

The highest paying salary package reported for a Risorse Umane at Service Management Group in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 76,692. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service Management Group for the Risorse Umane role in United Arab Emirates is AED 54,875.

