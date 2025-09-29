Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Architetto di Soluzioni in Australia mediano presso Servian ammonta a A$156K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Servian. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Totale annuo
A$156K
Livello
L3
Base
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
11 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Servian?

A$249K

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Servian in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$220,929. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Servian per il ruolo Architetto di Soluzioni in Australia è A$155,700.

