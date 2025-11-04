Directory Aziendale
La retribuzione totale Vendite media in India presso Sendbird varia da ₹5.73M a ₹8.17M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sendbird. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

₹6.56M - ₹7.68M
India
Range Comune
Range Possibile
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Sendbird, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Sendbird in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹8,168,741. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sendbird per il ruolo Vendite in India è ₹5,725,100.

