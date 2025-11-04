Directory Aziendale
Sendbird
Sendbird Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in United States presso Sendbird varia da $219K a $299K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sendbird. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

$235K - $284K
United States
Range Comune
Range Possibile
$219K$235K$284K$299K
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Sendbird, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Sendbird in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $299,280. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sendbird per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $219,300.

