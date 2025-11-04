Directory Aziendale
La retribuzione totale Tecnologo dell'Informazione (IT) media presso Sendbird varia da ₩41.81M a ₩57.06M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sendbird. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Range Comune
Range Possibile
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Sendbird, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in Sendbird raggiunge una retribuzione totale annua di ₩57,063,840. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sendbird per il ruolo Tecnologo dell'Informazione (IT) è ₩41,814,021.

