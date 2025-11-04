Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Taiwan mediano presso Senao Networks ammonta a NT$794K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Senao Networks.

Pacchetto Mediano
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Totale annuo
NT$794K
Livello
hidden
Base
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Senao Networks in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$1,416,754. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Senao Networks per il ruolo Ingegnere del Software in Taiwan è NT$793,903.

