La retribuzione totale Consulente di Management media in Germany presso Senacor Technologies varia da €60.9K a €88.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Senacor Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

€69.1K - €80.2K
Germany
Range Comune
Range Possibile
€60.9K€69.1K€80.2K€88.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Senacor Technologies?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in Senacor Technologies in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €88,367. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Senacor Technologies per il ruolo Consulente di Management in Germany è €60,892.

