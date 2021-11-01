Sempra Stipendi

Directory Aziendale
Sempra
Lo stipendio di Sempra varia da $87,636 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $223,875 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Sempra. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Contabile
$135K
Analista di Business
$119K
Analista di Dati
$87.6K

Ingegnere Elettrico
$108K
Ingegnere Meccanico
$224K
Manager di Progetto
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Ingegnere del Software
$124K
Manager di Programma Tecnico
$181K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Sempra è Ingegnere Meccanico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $223,875. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sempra è $123,970.

