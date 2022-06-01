Directory Aziendale
SEI
SEI Stipendi

Lo stipendio di SEI varia da $65,097 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $194,025 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di SEI. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Contabile
$65.1K
Data Scientist
$194K
Analista Finanziario
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Consulente di Management
$149K
Manager di Prodotto
$112K
Ingegnere del Software
$154K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in SEI è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $194,025. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SEI è $149,250.

