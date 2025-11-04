Directory Aziendale
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in Hong Kong (SAR) presso Segantii Capital Management varia da HK$3.26M a HK$4.46M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Segantii Capital Management. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Range Comune
Range Possibile
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Segantii Capital Management?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) raggiunge una retribuzione totale annua di HKHK$34,642,970. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Segantii Capital Management per il ruolo Analista Finanziario in Hong Kong (SAR) è HKHK$25,304,430.

