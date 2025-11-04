La retribuzione totale Analista Finanziario media in Hong Kong (SAR) presso Segantii Capital Management varia da HK$3.26M a HK$4.46M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Segantii Capital Management. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025
Retribuzione Totale Media
