Seeq
Seeq Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso Seeq ammonta a $162K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Seeq. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Seeq
Software Engineer
hidden
Totale annuo
$162K
Livello
Senior
Base
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Seeq?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Seeq in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $242,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Seeq per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $145,000.

