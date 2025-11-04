Directory Aziendale
La retribuzione totale Architetto delle Soluzioni media in United States presso SecurityScorecard varia da $119K a $162K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SecurityScorecard. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

$127K - $154K
United States
Range Comune
Range Possibile
$119K$127K$154K$162K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso SecurityScorecard?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in SecurityScorecard in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $162,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SecurityScorecard per il ruolo Architetto delle Soluzioni in United States è $119,000.

