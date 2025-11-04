Directory Aziendale
Security Compass Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Canada mediano presso Security Compass ammonta a CA$181K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Security Compass. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$181K
Livello
L3
Base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
11 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Security Compass?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Security Compass in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$183,708. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Security Compass per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Canada è CA$180,881.

