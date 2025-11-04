Directory Aziendale
Security Compass
  Stipendi
  Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Security Compass Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Canada mediano presso Security Compass ammonta a CA$108K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Security Compass. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$108K
Livello
2
Base
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Security Compass in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$187,413. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Security Compass per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$104,358.

Altre Risorse