Directory Aziendale
Secureworks
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Cybersecurity

  • Tutti gli stipendi Analista di Cybersecurity

Secureworks Analista di Cybersecurity Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Cybersecurity mediano presso Secureworks ammonta a $138K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Secureworks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Totale annuo
$138K
Livello
Senior Advisor
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Cybersecurity stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in Secureworks raggiunge una retribuzione totale annua di $218,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Secureworks per il ruolo Analista di Cybersecurity è $131,500.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Secureworks

Aziende Correlate

  • Amazon
  • Lyft
  • Roblox
  • Apple
  • Facebook
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse