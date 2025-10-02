La retribuzione Ingegnere del Software in Colombia presso Scotiabank varia da COP 184.06M per year per L6 a COP 130.87M per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in Colombia mediano year ammonta a COP 130.15M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scotiabank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
